Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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