Susurluk'ta soğutma çalışmaları devam eden orman yangını soğutma çalışmalarına 120 personelin yer aldığı bilgisine ulaşılırken 27 arazöz ve 6 su ikmal aracı da soğutma çalışmalarında yer alıyor. Gece boyunca gece görüşüne sahip helikopterlerin söndürme çalışmalarına katıldığı ormanlık alandaki yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları kontrol altındaki yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Susurluk'ta 16 hektar ormanlık alan kül oldu - Son Dakika

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