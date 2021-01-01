Balıkesir'in tatil beldeleri yeni yıla sessiz girdi - Son Dakika

Balıkesir'in tatil beldeleri yeni yıla sessiz girdi

BALIKESİR - Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yılbaşında da büyük uyum gösterildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin belirli bölgelerinde 2020'nin son saatlerinden başlayarak 2021'in ilk saatlerinde kadar kesintisiz kontrol görevi gerçekleştirdiler. 2021'in ilk dakikalarında polis ekipleri kontrol için durdurdukları araçlardaki sürücülerin evraklarını kontrol ederken yeni yılarını kutladılar. Ayrıca AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da görev başındaki polis, jandarma ve sağlık ekiplerini yeni yılda ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Balıkesir'in turistik ilçeleri Edremit, Burhaniye ve Ayvalık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uyumun büyük olduğu gözlendi.