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Balıkesir'in "yakışıklı" otobüsleri yola çıktı - Son Dakika

Balıkesir'in "yakışıklı" otobüsleri yola çıktı

02.08.2021 15:14

Balıkesir'in "yakışıklı" otobüsleri yola çıktı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı gerçekleştirilen sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 toplu taşıma aracı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Balıkesir'in "yakışıklı" otobüsleri yola çıktı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı gerçekleştirilen sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 toplu taşıma aracı düzenlenen törenle hizmete girdi. Gar Binası arkasında düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz otobüslerin isimlerini "yakışıklı" olarak koyarken, tören bitiminde protokol üyeleri yeni otobüslerle şehir turu attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 45'i 12 metre uzunluğunda 20'si de 9 metre uzunluğunda çevre dostu ve son teknoloji toplu taşıma araçlarını hizmete sundu. Sıkıştırılmış doğalgaz ile çalışan otobüsler diğer yakıtlı araçlara göre çok daha az oranda karbon ve azot salınımı yapıyor.

Genel Sekreter Mustafa Küçükkaptan: "Verdiğimiz sözleri tutuyoruz"

Toplu taşıma araçlarının hizmete alınmasıyla ilgili törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan araçlarla ilgili bilgiler verdi. Küçükkaptan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönem için 60 aylığına göreve seçildik, bunun 30 ayı bitti bile. Daha dün gibi hatırlıyoruz Yücel Yılmaz Başkanımız seçim kampanyasındaki manifestosunda güvenli, konforlu, rahat bir ulaşım ve toplu taşıma hizmetini Balıkesir halkına sunacağız demişti. Bugün 2 Ağustos 2021 Pazartesi, sorunları bir bir aşmanın, sözleri tek tek yerine getirmenin günüdür bugün. 2019'da aklımıza koyduğumuz 2020'de projelendirdiğimiz ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onay aldığımız ve bu törenden sonra şehrimizin caddelerinde boy gösterecek al bayrağımızın renklerindeki klimalı, kameralı, konuşabilen, kredi kartı, QR kodla, sanal kartla ödeme yapılabilecek son teknoloji, CNG'li, akıllı otobüslerimizi satın alma serüvenimiz son derece meşakkatli ve son derece hassas bir süreçti.

"Tüm ödemeler Türk Lirası üzerinden"

Bugünlerde almaya kalksaydık; yeni genelgeler izin vermediği için alamayacaktık. Diyelim ki izin aldık, bu tip araçların teslim süresi pandemi koşulları göz önüne alındığında şimdilerde yaklaşık en az 1 yıl. Maliyeti bugün ne olur diye sorarsanız; bizim aldığımız rakamların üzerine yeni döviz kurlarını, güncellemeleri, yeni vergi ve KDV'sini eklediğimizde elde edeceğimiz rakam en az yüzde 50 daha yüksek bir fiyat olacaktır. Peki Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz nasıl bir süreç yönetti? Öncelikle gerçekleştirdiğimiz satın alma ihalemizdeki en güzel şartımız son otobüs teslim edilene kadar hiçbir şekilde ödeme yapılamaz ve ödemeler Türk Lirası üzerindendir dememizdi. Geçen ay itibariyle 65'inci otobüsümüz teslim alınarak kabulü gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle de ilk taksitimizin ödemesi havale edilmiş oldu. 48 ay boyunca sürecek olan ödemler kesinlikle sabit fiyat, sıfır faizli, sıfır KDV'li ve Türk Lirası cinsinden olup, hiçbir şekilde kredi kullanmaksızın kendi öz sermayemizle gerçekleşmektedir. Az önce BMC'nin resmi sitesinden baktım. Araçlarımızın bugünkü peşin değeri tam 2 milyon 530 bin lira yazıyordu. Bunu 65'le çarptığımızda 160 milyonun üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Neredeyse biz diyelim yüzde 50, sizler deyin yüzde 100 gibi çok ciddi bir avantajımız var. At binenin kılıç kuşananın" diye

konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Otobüslerin ismi yakışıklı olsun"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da konuşmasında 2 Ağustos tarihinin Dünya Yakışıklılar Günü olması nedeniyle otobüslerin isimlerini "yakışıklı" olarak koydu. Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:

"Biz bu otobüs hikayesine İzmir'deki fabrikaya gitmekle başladık. Ben bir Türk evladı olarak, her şeyi yerli kullanmak isteyen biri olarak fabrikanın alt yapısıyla gurur duydum. Çünkü kendini çok geliştirmiş ve şimdiye kadar yapmış oldukları satışlardan geri dönüşleri toplamışlar ve en ekonomik Türk insanına otobüs içerisinde en kaliteli hizmeti nasıl sunarız, bu çevreyi nasıl koruruzun cevabı işte bu otobüsler olmuş. Burada bu otobüslerin adını koyuyorum. Otobüs geldi mi diye beklemesini istemiyoruz Balıkesirlilerin. Bugün Dünya Yakışıklılar Günü. Bu kırmızı otobüslerin adı yakışıklı olsun. "Yakışıklı geldi mi, yakışıklı gitti mi" bu otobüslerin şehirde isminin yakışıklı olmasını talep ediyoruz.

"Yapılan hizmetlere sahip çıkılsın istiyoruz"

Ekipler çalışıyor. Ben yaz boyunca Balıkesir'de herhangi bir olumsuz bir şey olmasın diye daire başkanlarımızı, genel sekreter yardımcılarımızı, genel sekreterimizi sahaya gönderiyorum. Gördüğümüz çok önemli bir şey var. Her ne yapılıyorsa yapılsın şehirde yaşayan herkes bizim yaptığımız her şeye sahip çıkarsa yenilerini yapmak daha kolay oluyor. Ama yapılanı eğer şehir korumazsa; nasılsa çöpü toplayanı var diye çöp atarsa, nasıl olsa ekeni var diye çimin üstünde başka şeyler yaparsa, nasıl olsa yenileyeni var deyip otobüse zarar verirse, nasılsa durağı yapan bir daha yapar deyip eğer otobüs durağının ömrünü kısaltacak farklı uygulamalar yaparsa şehirde beklediğimiz hizmeti daha hızlı vermemiz, her şeyi yenilememiz zaman alıyor. Hepimizin beraber şehrimize sakin değil, sahibi gibi sahip çıkmamız, arızaların çıkmaması için ayrıca gayret göstermemiz, bu konuda hassas olmayanları da dünyanın en önemli cezalandırması ayıplamadır, yani yapanı halk olarak ayıplamasıdır. Bunu hep beraber yapmamız lazım."

Vali Hasan Şıldak: "Hayırlı uğurlu olsun"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da yaptığı konuşmada, "Böyle büyük, güzel bir hizmetin başlangıç noktasında aranızda olmaktan sizlere hitap etmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaştırma, toplu ulaşım şehirlerin medeniyetin temel göstergelerinden biri. Balıkesir Türkiye'nin en güzel şehri. Her adımında, her karışında ayrı bir lezzet, ayrı bir kültür, ayrı bir güzellik var. Bu şehrin güzel insanlarına ne yapılsa azdır. Pandemi de toplu ulaşımın ne kadar önemli olduğu ve ne kadar hassas bir mevzu olduğunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.

Törende yapılan konuşmaların ardından okunun dua ve kesilen kurban sonrasında 65 tane toplu taşıma aracı protokol üyelerinin de katıldığı şehir turunun ardından hizmete alındı.

Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı
Balıkesir'in yakışıklı otobüsleri yola çıktı

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Türk Lirası, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in 'yakışıklı' otobüsleri yola çıktı - Son Dakika


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