Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler' - Son Dakika

Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler'

Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler' -İkizcetepeler'e de mutlaka uğrayın Balıkesir'de vatandaşların nefes alabileceği alanları artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; Değirmen Boğazındaki iyileştirme çalışmalarının ardından İkizcetepeler Mesire Alanı'nda da kolları sıvadı.

Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler'

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-İkizcetepeler'e de mutlaka uğrayın

BALIKESİR - Balıkesir'de vatandaşların nefes alabileceği alanları artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; Değirmen Boğazındaki iyileştirme çalışmalarının ardından İkizcetepeler Mesire Alanı'nda da kolları sıvadı. Alandaki 48 olan piknik masası sayısını 120'ye çıkardıklarını belirten Başkan Yılmaz "Yeşil alanlarda, tabiatını bozmadan doğal dokunuşlar yapma gayretiyle çalışıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezine yakın, vatandaşların nefes alabileceği, yeşille, doğayla iç içe vakit geçireceği alanlarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nda yapılan çalışmaların ardından şehrin diğer ucundaki İkiztepeler Mesire ve Piknik Alanınında da çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Değirmen Boğazında olduğu gibi doğal dokusuna uygun bir şekilde yeniden düzenliyor.

Her detay düşünüldü

Ana giriş kapısından tuvaletlerin yer aldığı göbeğe kadar yolda vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, alandaki 48 olan piknik masası sayısını 120'ye çıkararak daha çok insanın faydalanması sağlayacak. Eski piknik masalarının zımpara ve boya işlemlerini sürdüren ekipler, kırık olan barbeküleri de onardı. Kadın ve erkek tuvaletleri tadilattan geçirildiği İkizcetepeler'e gelen vatandaşların ibadetlerini de rahat bir şekilde yapabilmeleri için alana mescit yapılıyor. Çalışmalar kapsamında mevcut kum zeminli çocuk oyun grubunun zemini kauçuk parkeye dönüştüren ekipler, çocuklara daha sağlıklı bir oyun alanı oluşturdu.

Ağaçların bakımını yapıp yabancı otları da temizleyen ekipler ayrıca vatandaşların kaybolmasının önüne geçmek için konum belirten yön tabelaları yerleştirdi. Piknik alanı çevresindeki deforme olmuş tel örgülerin yenilenmesi ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilmesiyle bölge daha güvenli hale getirildi. Ayrıca mesire alanında bakım ve onarım işlemleri rutin hale getirilecek.

Vatandaşlar kaliteli ve konforlu zaman geçirebilecekler

Balıkesirlilerin aileleriyle birlikte kaliteli ve konforlu bir şekilde piknik yapıp vakit geçirebilecekleri alanları koruyarak potansiyeli olan alanlarda bu kapsamda çalışmalar yürüteceklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Şehrin bir ucundaki Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'ndaki düzenleme çalışmalarının ardından diğer ucundaki İkizcetepeler Mesire ve Piknik Alanında iyileştirme çalışmalarımızı başlattık. Yeşil alanlarda tabiatını bozmadan, doğal dokunuşlar yapma gayretiyle çalışıyoruz. Buradaki iyileştirme çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bölgeyi vatandaşlarımızın kaliteli, konforlu ve güvenli zaman geçirecekleri bir yer haline getiriyoruz" diye konuştu.

Yılmaz Yeşil, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler' - Son Dakika

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