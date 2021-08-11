BALIKESİR'İN YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HİZMETE SUNULDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de kültür merkezi projelerinin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Balıkesir Kuvayımilliye Müzesini ziyaret etti. Müze Müdürü Aytekin Yılmaz'dan, Atatürk Odası ve Kuvayımilliye Salonu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri ile eski Balıkesir Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Ersoy Balıkesir programı kapsamında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Balıkesirli şampiyon milli güreşçi Yasemin Adar ile de bir araya geldi.

Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezinin açılış törenine de katılan Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmenin, çeşitlendirmenin, sergilerden festivallere, konserlerden temsillere etkinliklerin ve bunların ulaştığı insan sayısının artmasını sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için kültür ve sanatı belli dönemlerin ve belli mekanların sınırlarından kurtarmak, her an etkileşim sağlamanın mümkün olacağı şekilde hayatın ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak zorunda olduklarını vurgulayan Bakan Ersoy, kültür merkezlerinin bunun için en önde gelen hizmet alanı olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, kültür merkezlerinin vatandaşların kaliteli vakit geçirmeleri ve kişisel gelişim için önemli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir. Bizler de bu hizmet yarışını 2018'de devraldığımızda üstüne neler katabileceğimizi planlayarak, hız kesmeden yola devam ettik. İzmir'den Tekirdağ'a, Sivas'tan Van'a, Mersin'den Burdur ve Çanakkale'ye kadar kültür merkezi projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Ankara'da eşsiz bir sanat yapıtı olan yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızı açtık. İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşası, sanatın ve Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin görkemine yakışır şekilde hızla sona geliyor. 2018 yılından bu yana yapılan çalışmalarla hizmete açılan ve açılma aşamasına getirilen 9 kültür merkeziyle birlikte, 2021 yılı sonunda bakanlığımızca ülkemize kazandırılan kültür merkezi sayısı 122'ye çıkarılmış olacaktır. İnşallah 2022'de de yolumuza Balıkesir Bandırma, Ordu Ünye ve Giresun kültür merkezleri ile devam edeceğiz. "

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığı döneminde 60 farklı projeye ödenek desteği sağladıklarını, Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Kültür merkezi hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, "2 bin 210 metrekare inşaat alanına sahip bu merkez 440 kişilik salona sahip ve bünyesinde 300 metrekarelik gençlik merkezi, sergi salonu ayrıca mescit bulunduruyor. Belediyemizden halkımıza bu merkezde güzel ve yoğun hizmetler vermesini bekliyorum. Halkımızdan da ricam ilginizi eksik etmeyin, istek ve beklentilerinizi de daima ortaya koyun. " diye konuştu.

Bakan Ersoy, ayrıca Devlet Tiyatrolarında oynanan birçok oyunun Hasan Can Kültür Merkezindeki tiyatro salonunda sahnelenmesi için destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Törene, kültür merkezine ismi verilen ve üç dönem Ümraniye Belediye Başkanlığı yapan Hasan Can da katıldı.

Avrupa'nın Seçkin Destinasyonu Balıkesir'e Ödülü Takdim Edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'in Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu (EDEN) ve Aeneas Rotası'nın "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası" almasında emeği geçenleri tebrik etti.

Bakan Ersoy, EDEN projesinde Balıkesir'in Sağlık ve Esenlik Turizmi alanında ödüle layık görülmesi ve "Aeneas Rotası" Avrupa Konseyi Kültür Rotası Sertifikası alması dolayısıyla Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nin, Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine, ayrıca barındırdığı değerlere dikkati çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlayan bir çalışma olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, bu kapsamda Avrupa Komisyonu'nun her yıl yeni bir tema belirleyerek program açtığını, başvurusu uygun bulunan ülkelerin seçtiği ulusal destinasyonlara "Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü" verildiğini ve Avrupa çapında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlık olarak 2016 ve 2017 yılları hariç 2008-2019 yılları arasında bu programa dahil olarak 7 ulusal ve 25 finalist destinasyonu çalışmalara dahil ettiklerini belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Belirlenen temalar çerçevesinde 'Gaziantep İli', 'Sakarya ili Taraklı ilçesi', 'Ankara Altındağ- Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu', 'Bitlis- Nemrut Krater Gölü', 'Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' ve 'Edirne-Tarihi Kırkpınar Etkinlikleri' ulusal destinasyon seçilmiştir. 2019 yılının ulusal destinasyonu ise 'Sağlık ve Esenlik Turizmi' temasıyla Balıkesir olmuştur. İkinci ve yine çok önemli bir başarı olarak 'Aeneas Rotası' Avrupa Konseyi Kültür Rotası Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu uluslararası rota Türkiye'de Truva'dan çıkıp, Edremit Antandros'tan denize açılmakta, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve İtalya üzerinde devam etmektedir. Aeneas, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının ilk arkeolojik rotası olmasıyla da ciddi bir değer taşımaktadır. Bu güzergah, söz konusu beş ülkenin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ören yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanlarını birbirine bağlamaktadır. "

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir'in Aeneas Rotası'nın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası almasıyla birlikte Türkiye'den geçen sertifikalı kültür rotalarının sayısı yediye yükseldiğine dikkati çekerek, "Avrupa Yahudi Mirası Rotası, Zeytin Ağacı Rotası, Avrupa Termal Şehirler Rotası, Demir Perde Bisiklet Rotası, Avrupa Sanayi Mirası Rotası ve Avrupa Seramik Rotası diğer sertifikalı rotalarımızdır. " dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde, ulusal ve uluslararası alanda illerin ve alt destinasyonların daha etkin tanıtımının yapılması amacıyla "İl Tanıtım ve Geliştirme Programı" başlatıldığını hatırlatan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmeye yönelik bu çalışma kapsamında 81 ilimizin tamamında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu yapısı oluşturulmasını hedefliyoruz. Seçilen 7 pilot il ile çalışmalara başladık. Balıkesir de kurul ve iş birliği modeline yatkın yapısı göz önünde bulundurularak pilot illerimizden biri olarak seçilmiştir. Biz, Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerleri açısından zengin tüm bölgelerinde önemli kültürel etkileşim izlerini taşıyan; tarihi yapıları, antik yolları, yerleşimleri kapsayan güzergahlar oluşturarak bu değerlerin korunmasını ve tanıtılmasını amaçlıyoruz. İpek Yolu, St. Paul Yolu, Likya, Pisidia, Karya, Frigya gibi antik medeniyetleri kapsayan yürüyüş ve bisiklet yolları; Evliya Çelebi, Mimar Sinan gibi kültür rotaları bunlara örnek verilebilir. "

Gastronomiden inanca farklı temalar etrafında geliştirilen rotalarla salgın sonrası gelişen alternatif turizm yaklaşımlarına da cevap verebilmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Ersoy, yerel kalkınmayı farklı turizm türlerini ve bölgelerini destekleyecek güzergahlara öncelik verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün baktığımızda bisiklette dört farklı bölgede 100'e yakın rotamız mevcut. Bu rotalar, bölgelerde bisiklet türlerine göre ayrılıyor ve tarihi değerlerin, doğal güzelliklerin arasından geçiyorlar. Ayrıca gastronomi turizmi ile kültür turizmine katkıda bulunacak şekilde hazırlanıyorlar. Gastronomi rotalarımız ise farklı bölgelerdeki yerel kültürlerin mutfaklarını, doğal ve coğrafi işaretli ürünlerini içine alacak şekilde oluşturuldu. İlgilisine, kısa mesafede tanıyabilecekleri onlarca farklı gastronomik değeri bir rota halinde sunuyoruz. Türkiye'nin tüm bölgelerinden onlarca yürüyüş rotamız var. Tamamı kullanıma hazır halde GoTürkiye. com platformunda yer alıyor. "

Türkiye'nin yedi bölgesinde 30 inanç rotası oluşturduklarını kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Topraklarımızda iz bırakmış birçok farklı inanca ait ibadethaneleri ve kutsal mekanları birbirine bağlayan bu rotaları, ziyaretçilerin belli bir tema içerisinde gezip görebilecekleri şekilde onlara tanıtıyoruz. Bunların dışında UNESCO ve Avrupa Bisikletliler Federasyonu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından kabul gören rotalarımız var. Ayrıca UNESCO'nun Avrupa Kültür Rotaları Ağı'na da dahiliz. Hem Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü' için hem de Aeneas Rotası'nın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası alması sebebiyle ilgili çalışmalara emek veren herkesi kutluyorum. "

Konuşma sonrasında Bakan Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a ödülü takdim etti.

(10. 08. 2021)