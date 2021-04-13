Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu - Son Dakika

Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu

13.04.2021 19:31
Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu, System.String[]

Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'de coğrafi işaretli kuzu eti, köylerde üretilen peynirler ve yetiştirilen sebzeler gastronomi meraklıları için steakhouse kültürü ile birleşti.

Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'de coğrafi işaretli kuzu eti, köylerde üretilen peynirler ve yetiştirilen sebzeler gastronomi meraklıları için steakhouse kültürü ile birleşti.

Balıkesir'in yöresel lezzetleri, şeflerin marifetli ellerinde kırmızı et ile bir araya getirilerek farklı bir yemek kültürü oluşturuldu. İş adamı Selçuk Köseoğlu tarafından açılan gastronomi restoranında şefler, Balıkesir'de yetişen yöresel ürünlerle, steakhouse kültürünü bir araya getirerek farklı bir çalışmaya imza attı. İşletme Sahibi Selçuk Köseoğlu, "2010 yılından bu yana Balıkesir'de işletmecilik yapıyorum. Mesleğim gereği yurt içi ve yurt dışı sık sık seyahat ediyorum. Gittiğim yerlerin meşhur yiyeceklerini yemeye gayret ederim, farklı lezzetlerini denerim. Damak lezzetleri konusunda seçici olunca, edindiğim bu tecrübeleri de Balıkesir ile paylaşmak istedim.

Balıkesir'in kuzusu Türkiye'nin bir çok yerinde tüketilen, bilinen, tercih edilen bir et. Bu Balıkesir kuzusunu özellikle şehir dışından gelen misafirlerimize ikram etmek bizim için bir tutku haline gelmişti. Yine Balıkesir'in 50 değişik peyniri var mesela, bu peynirleri misafirlerimizin beğenisine sunduk ve inanılmaz güzel geri dönüşler aldık" dedi.

Köseoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Misafirperverliğimizi ve gastronomi merakımızı şehrimizin istihdamına katkı sağlamak amacı ile yatırıma dönüştürmek istedik. Açmış olduğumuz gastronomi mekanında uluslararası yemekleri kendi geleneksel kültürümüz ile birleştiriyoruz. Şeflerimiz avokadolu salata yapıyorlar, köylerimizde yetişen ürünleri avokado ile birleştirip güzel bir lezzet ortaya çıkartıyorlar. Balıkesir'in köylerinde yetişen kavunları, Balıkesir'in kuzu eti ile bir araya getirip 'Kavun içi karışık ızgara' şeklinde bir spesiyal ürün elde ettik. Yine kırmızı eti, cheddar peyniri ile buluşturarak bir köfte yapıyor şeflerimiz ki; müşterilerimizin de özenle talep ettiği ürünler arasında yer alıyor"

Gastronomi restoranının uluslararası bir otel ile birlikte olmasından dolayı sık sık yabancı turist ağırladıklarını ifade eden Köseoğlu, Fransızların, İngilizlerin, Almanların ve İsraillerin Balıkesir kuzusunun lezzetine hayran olduklarını söyledi. Bunun yanı sıra özellikle beyaz yakalıların aradığı mekanlardan biri olduklarını belirten Köseoğlu, "Misafirlerimize şehrimizde yetişen ürünlerin mevsimsel çeşitliliğine göre servis yapıyoruz. Anadolu kültüründe yer alan yemeklerimizi de günümüz şartları ile harmanlayarak damak lezzetine göre sunmaya çalışıyoruz. Mesela; geçtiğimiz haftalarda Üsküp'ten bir gruba Üsküp Köftesi servis ettik. Kendileri Üsküp'te dahi bu kadar başarılı bir menü görmediklerini ifade ettiler. Çünkü biz bu köftenin içinde Balıkesir'in yerli peynirini kullanıyoruz" dedi.

Rada Steakhouse markası ile hizmet veren restoranda güzel lezzetler ortaya çıkardıklarını söyleyen Selçuk Köseoğlu, bu başarılı çalışmalarda Balıkesir'de yetişen ürünlere taze olarak erişebilmenin büyük payı olduğunu sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu
Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu
Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu
Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu
Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu
Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu

Gastronomi, Balıkesir, Türkiye, Selçuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Balıkesir'in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu - Son Dakika Magazin


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