Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
23.03.2021 10:36
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından verilen soğuk ve yağmurlu hava uyarısı sonrası Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimli mahallelerinde önce yağmur, havanın aniden soğuması ile kar başladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından verilen soğuk ve yağmurlu hava uyarısı sonrası Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimli mahallelerinde önce yağmur, havanın aniden soğuması ile kar başladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Marmara ve Balıkesir için verilen soğuk ve yağmurlu hava uyarısı sonrası Kepsut'un yüksek kırsal mahalleleri Çalkandil, Büyükkatrancı, Küçükkatrancı ve Kızıloluk'a sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle ve bereket işareti olduğunu söyledi. Kar yağışının yarına da süreceği kaydedildi. - BALIKESİR
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