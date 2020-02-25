Balıkesir ingiliz öğretmen, ayvalık'ı eski eşyalara resmetti - Son Dakika

İngiliz öğretmen, Ayvalık'ı eski eşyalara resmetti

BALIKESİR Ayvalık'ta İngilizce öğretmeni Jonathan Smith, tuvaller ile eski eşyaların üzerine ilçenin doğal ve mimari güzelliklerinin resimlerini yaptı.

Çocuk yaştan itibaren resim eğitimi alan ve İngiltere'den gelip yerleştiği İzmir'de İngilizce öğretmenliği yapan Jonathan Smith, Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi'nde 'Jonathan's Ayvalık' adını verdiği ikinci kişisel sergisini açtı. Smith, resimlerini tuvallerin yanı sıra eski ahşap eşyaların üzerine yaptı. Çalışmaları hakkında bilgi veren Jonathan Smith, "20 yıl önce Ayvalık Sakarya Mahallesi'nden ev aldım. Her yaz Ayvalık'a geliyorum. Ayvalık'ın her köşesi tablo gibi. Boş vakitlerimde resim yapmaya çalışıyorum. Akrilik, kara kalem ve mürekkeple Ayvalık'ı çalıştım. Bazen dekoratif eşyalar üzerine yapıyorum. Mesela masa, sandalye, eski tahtalar. Bu şekilde çalışmayı çok seviyorum. Dekoratif ve kullanabilir tablolar ortaya çıkıyor. Konum hep Ayvalık; sokakları, kedileri, zeytini" diye konuştu.