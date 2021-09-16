Balıkesir İrem Derici ile coştu

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ve İrem Derici'nin yer aldığı halk konseri ile son buldu. PCR kaydı olmayan vatandaşlar konsere alınmadı.

Manyas'ın kurtuluş şenlikleri kapsamında vatandaşlar ve protol üyeleri Atatürk Meydanına yürüdüler. Daha sonra yine Atatürk meydanında toplanan binlerce kişi halk oyunları gösterisi ile akabinde İrem Derici'nin konserini izlediler. Yaklaşık iki saat sahne de kalan Derici izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, gecede Manyas Belediye Başkanı İrem Derici'ye Manyas'ın ünlü süt ürünlerinden oluşan bir hediye paketi hediye etti. Geceye CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ile çevre ilçelerin Belediye Başkanları katıldılar. Balıkesir'den 70 kişilik bir polis ekibi ilçe de görev alırken, aşı ve PCR belgesi olmayanlar konser alanına alınmadılar. - BALIKESİR