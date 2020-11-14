Balıkesir iş dünyasından Balıkesirspor'a deplasman gider desteği - Son Dakika

Balıkesir iş dünyasından Balıkesirspor'a deplasman gider desteği

14.11.2020 12:25
Balıkesir iş dünyasından Balıkesirspor'a deplasman gider desteği, System.String[]

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, kulübe sezon başında maddi destek sağlayan iş adamlarına yaptığı vefa ziyaretleri sürüyor.

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, kulübe sezon başında maddi destek sağlayan iş adamlarına yaptığı vefa ziyaretleri sürüyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün 11 deplasman giderini Balıkesirli iş adamları karşılarken, bir çok isim de başkan Ümit Arslan'ı telefonla arayarak deplasman giderlerini karşılamak istediklerini belirtti.

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine, Balıkesir'in birçok ailesi ve iş adamlarının Balıkesirspor'a destekte bulunduğunu söyledi.

İş adamlarını ziyaret ederek teşekkür ettiklerini dile getiren Arslan, "Oyuncularımız Ankaraspor galibiyetini merhum iş adamı ve kulübümüz eski başkanlarından Faruk Kula'ya armağan ettiler ve maç sonunda onun anısına yaptırılan formayı Faruk Kula'nın oğlu Rahmi Kula'ya ziyaretimiz sırasında hediye ettik. O da sağolsun kulübümüzün bir deplasman giderini karşıladı. Bu nazik düşünce iş dünyasında karşılık buldu." diye konuştu.

Arslan, daha sonra Tellioğlu, Eğinlioğlu, Recai Kuyumculuk, Has Aygören Süt Ürünleri ve Öztürk Yapı ve kulübümüz eski başkanlarından Mustafa Bahçeci'nin uçaklı bir deplasman giderini karşılayacağını ifade ederek, destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Balıkesirspor, Ümit Arslan, Balıkesir, Kula, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balıkesir iş dünyasından Balıkesirspor'a deplasman gider desteği - Son Dakika Spor


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