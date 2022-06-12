BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.06.2022 20:44

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarık Zarif Kalabaş idaresindeki 07 YMN 55 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yeniköy viyadüğü mevkisinde bariyere çarptı. Yardım talebi üzerine otoyol görevlisi Erdoğan Saim de 06 COJ 928 plakalı devriye aracıyla kaza yerinde trafik işaretlemesi yapmak için olay yerine gitti.

O esnada aynı yönden gelen Ceyhun Akyelen kontrolündeki 34 EBA 316 plakalı otomobil ise kontrolden çıkarak her iki araca çarptı.

Kazada, Tarık Zarif Kalabaş ile otoyol görevlisi Erdoğan Saim olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceyhun Akyelen ile aynı araçta bulunan Meliha Meryem Nacar ise yaralandı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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