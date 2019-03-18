Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz Havran'da
1 saat önce
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, Havran İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti.
Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanı Halil Yılmaz
, Havran
İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti.
Yılmaz, İtfaiye Körfez
Koordinatör Başkanı Cemil Kızıltaş ile beraber Havran İtfaiye Amiri Murat Oyar ve personelini ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
Tüm teşkilatın başarıları ile gurur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, "İnsanların kendi yakınlarını bile alevler arasında bırakıp kaçarken, arkadaşlarımız, başkasının malı ve canı için hayatını bile tehlikeye atıp alevlerin içine dalmaktan çekinmiyor. İnsanların duasını almak çok önemli. Böyle bir mesleğin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:44 Kaynak: İHA
Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti
Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı