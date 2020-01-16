Balıkesir İtfaiyesi geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale etti - Son Dakika

Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 2019 yılında 8 bin 70 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20 ilçede 650 personel 164 araçla hizmet veren Balıkesir İtfaiyesinin, eğitimleri sonucunda olayların bir önceki yıla göre azaldığı belirtildi.

Geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında başvurularını yapan 550 vatandaştan 122'sinin eğitimlerinin tamamlandığı ifade edildi.