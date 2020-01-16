Balıkesir İtfaiyesi geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir İtfaiyesi geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale etti - Son Dakika

Balıkesir İtfaiyesi geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale etti

10 dakika önce

Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 2019 yılında 8 bin 70 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Balıkesir İtfaiyesi geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale etti, System.String[]

Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 2019 yılında 8 bin 70 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20 ilçede 650 personel 164 araçla hizmet veren Balıkesir İtfaiyesinin, eğitimleri sonucunda olayların bir önceki yıla göre azaldığı belirtildi.

Geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında başvurularını yapan 550 vatandaştan 122'sinin eğitimlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor
Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde

Son Dakika Haberleri
13:48 Kulüpler Birliği ve Petrol Ofisi'nden önemli iş birliği - Son Dakika
13:48 Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi - Son Dakika
13:48 Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika
13:48 Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş - Son Dakika
13:48 Sason'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
13:30 Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Son Dakika
09:54 Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 13:50:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir İtfaiyesi geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]