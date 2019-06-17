Balıkesir itfaiyesinden "Eğitim ve Eğlence Parkuru" etkinliği
1 saat önce
Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığınca çocuklar itfaiyecilik mesleğiyle ilgili bilgilendirmek amacıyla "Eğitim ve Eğlence Parkuru" etkinliği düzenlendi.
Balıkesir İtfaiye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:40 Kaynak: AA
Daire Başkanlığınca çocuklar itfaiyecilik mesleğiyle ilgili bilgilendirmek amacıyla "Eğitim ve Eğlence Parkuru" etkinliği düzenlendi. Burhaniye
Öğretmenler Mahallesi halk plajında gerçekleştirilen programa aileleriyle beraber gelen çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan parkurlarda yarışarak hem eğlendi hem de itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi edindi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve AFKOM Şube Müdürü Hüseyin Kurt
, yaptığı açıklamada, çocuklar için güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Amaçlarının çocukların güzel vakit geçirerek yeni şeyler öğrenmeleri oluğunu ifade eden Kurt, "Bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bununla alakalı da elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
3 yaşındaki Ayaz'a dehşeti yaşatan bakıcıyı işadamının dikkati ele verdi
Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu
Son dakika! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu