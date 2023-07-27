Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını: Havadan 6 helikopter ve 4 uçak, karadan arazözler ve ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
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Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını: Havadan 6 helikopter ve 4 uçak, karadan arazözler ve ekipler müdahale ediyor

27.07.2023 14:19

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçak havadan, arazözler ve ekipler ise karadan müdahale ediyor. Yangına müdahale için çevre illerden de destek ekipler sevk edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde başlayan orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçak havadan, arazözler ve ekipler ise karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İvrindi ilçesi Gümeli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00'de çıkan yangına ilk müdahale havadan 10 dakika içerisinde yapıldı. Daha sonra bölgeye 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 uçak, 2 helikopter ve 72 personel sevk edildi. Ekipler yangını müdahale çalışmalarına başlarken çevre illerden de yangın söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını: Havadan 6 helikopter ve 4 uçak, karadan arazözler ve ekipler müdahale ediyor - Son Dakika


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