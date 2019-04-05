Balıkesir-İzmir Yolunda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
13 dakika önce
Balıkesir-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Balıkesir- İzmir
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'den İzmir istikametine gitmekte olan özel bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonrasında araç içinde bulunan 4 kişi sıkıştı. Balıkesir İtfaiyesi olay yerinde yaptığı çalışmada araçta bulunan 4 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Araçta bulunan 77 yaşındaki Nurten B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkarılan yaralılar en yakın hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:30 Kaynak: İHA
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