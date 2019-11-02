Son Dakika Haberleri: Balıkesir KADEM 'Bereket' projesiyle öğrencileri bir araya getirecek
Son Dakika Güncel Balıkesir KADEM 'Bereket' projesiyle öğrencileri bir araya getirecek

Balıkesir KADEM 'Bereket' projesiyle öğrencileri bir araya getirecek

6 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Balıkesir İl Temsilciliğince basın toplantısı düzenlendi.

Balıkesir KADEM 'Bereket' projesiyle öğrencileri bir araya getirecek, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Balıkesir İl Temsilciliğince basın toplantısı düzenlendi.

Balıkesir KADEM il binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Temsilcisi Zeliha Kahraman, KADEM Balıkesir Temsilciliği olarak bu yılı gönüllülük yılı temasıyla geçirdiklerini söyledi.

Kahraman, bu yıl 4 etkinlik yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2017 yılından itibaren birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 'Bereket Projesi' isminde bir projemiz var. Özellikle eğitime ihtiyacı olan üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklarımızla meslek lisesi öğrencilerimizin bir araya getirilmesiyle yerli ve milli üretime katkı sunmaları için aynı anda birlikte çalışmalarını destekleyici bir proje olacak. Genel başkanımız da projemizi çok beğendi, biz de inşallah bu projemizi önümüzdeki günlerde hızla sürdürmeye devam edeceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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