BALIKESİR Karantinaya, taziyeler neden olmuş - Son Dakika

BALIKESİR Karantinaya, taziyeler neden olmuş

Karantinaya, taziyeler neden olmuşBALIKESİR'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde 27 Haziran'da uygulanan koronavirüs karantinasına, taziye için şehir dışından gelenlerde Covid- 19 tespit edilmesinin neden olduğu öğrenildi.

Karantinaya, taziyeler neden olmuş

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BALIKESİR'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde 27 Haziran'da uygulanan koronavirüs karantinasına, taziye için şehir dışından gelenlerde Covid- 19 tespit edilmesinin neden olduğu öğrenildi.

Edremit ilçesinin turistik Altınkum plajlarının bulunduğu İkizçay Mahallesi'nde, altında fırın ve pastane bulunan 2 bloktan oluşan 4 katlı apartman, Covid-19 pozitif vaka yoğunluğu bulunması ve temasın engellenmesi amacıyla Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 27 Haziran'da karantinaya alınmıştı.

Trafik kazasında ablalarını kaybettiklerini söyleyen ve kendisi de aynı binada yaşayan ve karantinada bulunan işletmeci Murat Fırtına taziye için şehir dışından gelen misafirlerde koranavirüs çıktığını söyledi. Fırtına, 'Giresun yakınlarında elim bir kaza sonucu ablamızı kaybettik. Cenaze törenine İstanbul ve Ankara'dan katılım oldu. Burada Covid-19 testi pozitif çıkanlar oldu. Binanın karantinaya alınması nedeniyle bazı müşterilerimizin endişe yaşadığını duyduk. Bu süreçte gerekli bütün kontroller yapıldı, işyerinde ve çalışanlarda hiçbir pozitif bulguya rastlanmadı. Tedbir amaçlı şu an çalışan tüm arkadaşlarımız ve binamızda 14 günlük önlem kuralı uygulanmakta' dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan işletmeci Köksal Fırtına ise, '9 Haziran günü talihsiz bir kaza sonucunda ablamızı kaybettik. Ablamızın cenazesine şehir dışından gelen misafirlerden biri rahatsızlanıp, kontrole gitti ve testi pozitif çıktı. Tabi ki cenaze evine gelmesi nedeniyle de önlem olarak binamız karantinaya alındı. Tabi binamızın karantinaya alınmasıyla işletmemiz de kapatıldı. İşletmemiz çevrede de çok iyi bilinmektedir ki, bütün hijyen kurallarını sürekli olarak uygulayan ve son derece dikkat eden bir kuruluşuz. İşletmemizde sürekli denetimlerden geçmenin yanı sıra anlaşmalı olduğumuz firma tarafından da sürekli ilaçlanmaktadır. Şu an sadece önlem karantinası uygulanmaktadır' dedi.

Koronavirüs, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR Karantinaya, taziyeler neden olmuş - Son Dakika

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