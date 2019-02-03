Balıkesir Karesi Ziraat Odası'nda Seçim Heyecanı

Balıkesir Karesi Ziraat Odası'nda seçim heyecanıBALIKESİR - Balıkesir Karesi Ziraat Odası'nın olağan genel kurulu başladı.

Balıkesir Karesi Ziraat Odası'nda seçim heyecanı



BALIKESİR - Balıkesir Karesi Ziraat Odası'nın olağan genel kurulu başladı. 40 yıldır Ziraat Odası'nda başkanlık ve meclis üyeliği yapan Sami Sözat ile Şamlı Kırsal Mahallesi Muhtarı Rahmi Demirbay'ın aday olduğu seçimlerde 163 delege başkanını seçecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Balıkesir Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına Balıkesir EKK Başkanı Erol Ayvaz getirildi. Divanın görevi almasının ardından Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat 4 yıllık faaliyet raporunu delegelerle paylaştı.

Çiftçinin sorunlarını gidermek için çalıştık

Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat delegelere yönelik yaptığı konuşmada Balıkesir çiftçisinin içinde bulunduğu durumu anlattı Sözat, "2015 yılında delegelerimizin güvenoyuyla başkanlığa getirildik. Bu dört yıllık süre içinde çiftçimize hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. 2015 yılında başladığımız görevde ilk olarak Taş Binamızın sorunuyla karşılaştık. Mevcut belediye yönetimi bu binayı bizim elimizden aldılar ve biz de yeni bir yer arayışına girdik. Göreve gelir gelmez çiftçimizin ödemekte zorlandığı kredilerin ertelenmesi için girişimlerimiz oldu. Çiftçimiz borcunu ödemekte zorluk çekince çeşitli bankalarla anlaşarak sıfır faizli alışveriş imkanı tanıyan kartlarla çiftçimize destek olduk. Çiftçimizin gübre ve tohum ihtiyaçlarını bu kartlarla sağladık. Çiftçimizin bu kartlara rağmen borcunu ödeyememesi üzerine belli zamanları kapsayan senetle tohum ve gübre satışında bulunduk. Bunları hep çiftçimizin işini yürütmesi için yaptık" diye konuştu.

Üyelerimize daha iyi hizmet edeceğimin sözünü veriyorum

Ziraat Odası Başkanlığına aday olan Şamlı Kırsal Mahallesi Muhtarı Rahmi Demirbay ise seçildiği takdirde çiftçilere yönelik yapacağı hizmetlerden örnekler verdi. Demirbay, "Üreticimizin sıkıntıya düşmemesi için elimden geleni arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. İlk icraatımız bir çarşının altıncı katında olan hizmet binamızı daha düzlük bir yere taşımak olacak. Böylelikle üst katlara çıkamayan üyelerimize hizmet edeceğiz. Bunun yanında çiftçimizin kullandığı gübre ve tohum gibi ürünleri hiç karsız satarak onlara destekte bulunacağız. Ayrıca Ziraat Odamızın ürün deposunun bulunduğu yerin "fiziki ve yük indirme imkanının kısıtlı olmasından dolayı, alışveriş yapan üyelerimizin aldıklarını köylerine göndereceğiz" diye konuştu.

Olağan genel kurulda mevcut yönetimin faaliyet raporu ve kesin hesap raporu ile yönetim kurulu oy çokluğu ile ibra edildi. Delegelerin yönetimi ibra etmesinin arından seçimlere geçildi.

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