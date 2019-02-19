Balıkesir Kayıp Balıkçı 7 Gündür Aranıyor, Sonuç Yok

Kayıp balıkçı 7 gündür aranıyor, sonuç yokBalıkesir'in Manyas ilçesinde geçtiğimiz hafta Salı günü Manyas Gölüne balık tutmak için açılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Birol Dayı için geniş bir arama çalışması başlatıldı.

Kayıp balıkçı 7 gündür aranıyor, sonuç yok



Balıkesir'in Manyas ilçesinde geçtiğimiz hafta Salı günü Manyas Gölüne balık tutmak için açılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Birol Dayı için geniş bir arama çalışması başlatıldı.



Geçtiğimiz hafta Salı günü Manyas'ın kırsal Kocagöl Mahallesinden 4-5 kayıkla birlikte Manyas Gölüne balık avına çıkan ancak arkadaşlarının geri dönmesine rağmen geri dönmeyen balıkçı Birol Dayı'yı arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT, Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale su altı polisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile birlikte bugün de Bandırma Bereketli Mahallesinden 25 balıkçı teknesiyle Kocagöl Mahallesinden balıkçı arkadaşları da Manyas Gölünde geniş çaplı bir şekilde aramalar yapılıyor. Geçtiğimiz Cuma günü kayıp balıkçının kayığına şamandıradan yola çıkılarak en son göründüğü yerde mile kapanmış halde bulunmuştu.Arama çalışmalarıyla ilgili olarak 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy 'Manyas- Kocagöl mahallemizde geçimini balıkçılıkla sağlayan Birol Dayı'nın aranma çalışmasına katılmak üzere buradayız. Sadece biz değil yerelde balıkçı arkadaşlarımız da bu arama faaliyetlerine destek veriyor,kooperatifimiz başkanlığımızda lojistik destek sağllıyor.Bu bağlamda çalışmalar devam ediyor,soğuk havada ekiplerimiz sırasıyla dalış yapıyor,botlarla kıyı taraması yapıyoruz,dronlarla sazlık alanları tarıyor,suyun altı derecelerde olmasından dolayı ısınmak zorunda kalıyoruz.ö

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