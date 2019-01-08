Son Dakika Haberleri: Balıkesir Kazdağları'nda Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtıldı

Balıkesir Kazdağları'nda Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtıldı

11 dakika önce

Kazdağları'nda sokak hayvanlarına mama dağıtıldıBalıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Balıkesir Kazdağları'nda Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtıldı, System.String[]
Kazdağları'nda sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı. Ekipler ayrıca buzun erimesini bekleyenlere de kumanya desteğinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki Hanlar mevkiinde karda yiyecek bulamayan başıboş gezen sokak hayvanlarına Belediye ekipleri yanlarında getirdikleri mamaları dağıttı. 15 torba mama dağıtılırken, hasta olan hayvanlar da tedavileri için barınağa götürdü. Ayrıca ekipler tarafından Kazdağıları'nda kesim işi yapan, kulübelerde yaşayan ve yolda buzun erimesini bekleyen kişilere ise kumanya dağıtımı yapıldı.

Hayvanların kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyleyen Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı sorumlusu Korkmaz Küfrevi, "Başkanımızın talimatı üzerine hergün buraya bu köpekleri yemlemek için geleceğiz. Edremit Belediyesi olarak can dostlarımız için bütün imkanlarımızı harcayacağız. Sokak köpeklerin yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yakaladığımız hasta ve yaralı hayvanları ise barınağa götürüyoruz. Yakalamadığımızı buralarda besliyoruz. Günde 15 torba sadece bu hayvanları beslemek için mama dağıtıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Kazdağları, Güncel
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