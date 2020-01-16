Balıkesir Kent Konseyi Vali Yazıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir Kent Konseyi Vali Yazıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Balıkesir Kent Konseyi Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Mürsel Sabancı, Yürütme Kurulu Üyeleri ve İlçe Kent Konseyi Başkanlarından oluşan heyet, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Kent Konseyi Vali Yazıcı'yı ziyaret etti, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Mürsel Sabancı, Yürütme Kurulu Üyeleri ve İlçe Kent Konseyi Başkanlarından oluşan heyet, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı ve bazı üyeler, kent konseyinin Balıkesir'de yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi verdi.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı ise, kent konseylerinin toplumsal işbirliği açısından önemine dikkat çekti.


Vali Yazıcı, "Herkes birer şehir gönüllüsü olmalı"


Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Yürütme Kurulu Üyeleri ve İlçe Kent Konseyi Başkanlarını kutlayan Vali Yazıcı, Balıkesir'in geleceğini çok parlak bir şehir olarak gördüğünü ve bunu da her fırsatta paylaştığını ifade etti. Büyükşehir Kent Konseyi'ne çalışmalarında başarılar dileyen Vali Yazıcı, kent konseylerinin, kent yaşamında; kent vizyonu bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılık, yardımlaşma ve dayanışma, katılım ve yerinden ilkelerini hayata geçirmek için kurulmuş yapılar olduğunu söyledi.


Kent Konseylerinin şehrin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Vali Yazıcı, "Herkes birer şehir gönüllüsü olmalı. Şehrimizin sorunlarını hep birlikte sahiplenelim, çözüm yollarını hep beraber arayalım. Balıkesir'in birlik, beraberlik ve kardeşliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Balıkesir Valiliği olarak, Kent Konseyi'nin sunacağı projeler noktasında işbirliğine ve desteğe hazırız." diye konuştu.


Ziyaret sonunda nazik ziyaretlerinden ötürü Büyükşehir Kent Konseyi Yönetimi ile İlçe kent Konseyi Başkanlarına teşekkür eden Vali Yazıcı, Kent Konseyi'ne çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kent Konseyi, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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