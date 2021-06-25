Balıkesir Kent Konseyi ve Şehir gönüllüleri buluştu - Son Dakika

Balıkesir'e dair söyleyecek sözü olan kent gönüllüleri, Balıkesir Kent Konseyi'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda bir araya geldi. Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, kent hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, yönetişim, katılım, çözümde ortaklık ilkelerinin hayata geçirilmesi için kurulan Balıkesir Kent Konseyi'nin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Programda; Kent Konseyi tarafından başlatılan "Yaşayan İnsan Hazineleri" projesi kapsamında; şehre değer katan Saatçi Şükran Lişesivdin, Milli Atlet İsmail Akçay, Ebru Sanatçısı Neliman Özkarasu, Kent Araştırmacısı Aydın Ayhan ve Keçeci Recep Agen; Kazdağları'nın Şifalı Bitkileri kitabının yazarları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen, Prof. Dr. Selami Selvi ile Fotoğraf Sanatçısı Osman Sipahi'ye Kent Şükran Beratı takdim edildi.

Balıkesir, 3. kent konseyleri sempozyumuna ev sahipliği yapacak

Programın açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, "Pandemi şartları nedeniyle yapamadığımız olağan genel kurulumuzu; kent konseyinin çalışma grupları ve meclislerinin yönergelerinin görüşülmesi, değerlendirilmesi ve en kısa zamanda yapılandırılması amacıyla bir araya geldik. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığına da ev sahipliği yaptığımız süreç içerisinde şehrimizin olumlu imajı adına iş birliği halinde çalışma yürütüyoruz. Kasım ayında yapılacak olan 3. Kent Konseyleri Sempozyumuna da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda desteğinize ihtiyacımız var." dedi.

Başkan Sabancı, "Şehre dair sözü olanları kucaklayan bir yapı kurduk"

Balıkesir Kent Konseyi olarak şehre dair sözü olanları kucaklayan bir yapılanmayı esas aldıklarını belirten Başkan Mürsel Sabancı, "Yaşanan pandemi şartlarına rağmen şehre dair fikir, proje ve katkıyı dayanışma ve işbirliği duruşu ile özenle sunan, yol açan destek olan başta Sayın Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine, ilçe kent konseylerimize, kent gönüllülerimize yürütme kurulu üyelerimize ve konsey de özveriyle çalışan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Sabancı, " Sizlerin fikir ve önerileri çok önemli"

Hiçbir beklentisi olmadan şehir için düşünen, dertlenen Balıkesir Kent Konseyi'ne emek ve gayretleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, "Vatandaş odaklı yönetim anlayışının göstergesi olan Kent Konseylerinin; iletişim zeminin oluşturulmasında yerel yöneticilerin en önemli yol arkadaşı olduğuna inanıyoruz. Bunun en iyi örneklerinden biri 18.02 bölgesi. Birlikte ortaya koyduğumuz iradeyle 18.02 olarak bilinen, sanayinin ikinci kapısı karşısındaki mülkiyet sorununu çözdük. Ardından Kent Konseyimiz, o bölgede yeni kurulacak olan sokak ve caddelerin isimlerinin belirlenmesi için çalışmaları başlattı. Yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. Balıkesir'imizin simgesi tarihi Zağnos Mehmed Paşa Camisi meydan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sizlerin de katkılarıyla hayata geçirdik. Şimdi de Paşa Camii Meydanı İkinci Etabı çalışmalarına başlayacağız. Bu süreçte sizlerin değerli fikirleri, önerileri ve projemizi sahiplenmeniz bizim için çok önemli." dedi.

Vali Şıldak, 'Önerileriniz bizlere ışık tutacak"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Vali Yardımcısı Ergün Güngör "Kent Konseyleri, katılımcı demokrasi adına önemli kuruluşlar. Kentin gerçek sahiplerinden oluşan, kentin vizyonunu geliştirilmesi açısından çok önemli ve bir kurum. 2019 yılında kurulması ve pandemi gibi çok sıkıntılı bir süreci geçirmemize rağmen gerçekten önemli çalışmalar yapılmış. Normale tam olarak geçildiğinde daha başarılı çalışmalara imza atılacağına inancımız tamdır. Sayın Mürsel Sabancı'ya ve Kent Konseyi'nde görev alan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir, gerçekten müstesna bir şehir, çok güzel coğrafi konumu var. Özellikleri saymakla bitmiyor; tarih, termal, turizm, tarım şehri gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Şehrimizle ilgili birçok hedefimiz var. Sizlerin kıymetli çalışmalarıyla tüm bu alanlarda Balıkesir'i hak ettiği yere taşıyacağız. Burada önemli olan şehrin hedeflerinin belirlenmesi. Sizler, yapacağınız görüş ve önerilerle biz idarecilere ve yöneticilere ışık tutacaksınız" diye konuştu.

Kente dair görüş ve önerilerin konuşulduğu Genel Kurula; Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, ilçe kent konseyleri başkanları, Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve üyeleri ile kent gönüllüleri katıldı. - BALIKESİR