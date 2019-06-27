BALIKESİR Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
1 saat önce
Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çatı kiremitlerinin arasına sıkışan serçe, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:54 Kaynak: DHA
Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde, çatı kiremitlerinin arasına sıkışan serçe, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Edremit'e bağlı Camivasat Mahallesi Hürriyet
Caddesi'nde bulunan Edremit Kaymakamlığı lojmanının çatı kiremitlerine serçe sıkıştı. Esnafın çağırdığı Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye
Daire Amirliği'ne bağlı ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kiremitler arasındaki serçeyi kurtardı. Yarası olmadığı anlaşılan kuş, doğaya salındı.
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