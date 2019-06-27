Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

BALIKESİR Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı

1 saat önce

Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çatı kiremitlerinin arasına sıkışan serçe, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çatı kiremitlerinin arasına sıkışan serçe, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Edremit'e bağlı Camivasat Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Edremit Kaymakamlığı lojmanının çatı kiremitlerine serçe sıkıştı. Esnafın çağırdığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kiremitler arasındaki serçeyi kurtardı. Yarası olmadığı anlaşılan kuş, doğaya salındı.
BALIKESİR Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:54 Kaynak: DHA
Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayvalık'ta şezlong gerginliği: Uzman çavuş yaralandı İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Milletvekillerinden çok sert sözler Babacan'ın danışmanından yeni parti açıklaması: Büyük ihtimalle sonbaharda kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 21:57:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]