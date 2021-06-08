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BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI - Son Dakika

BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI

08.06.2021 15:06

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde, Marmara Denizi Eylem Planı Çerçevesinde ilk temizlik başladı.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde, Marmara Denizi Eylem Planı Çerçevesinde ilk temizlik başladı.

Bandırma'daki faaliyetlerde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Gühan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. Temizlik çalışmalarında Büyükşehir Belediyesine bağlı Başaran 2 isimli müsilaj toplama gemisi, sahil güvenlik, itfaiye ve balıkçılar da yer aldı.

Bandırma Körfezi'nde yapılan çalışmanın ardından açıklamalar yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "22 Maddelik Marmara Denizi eylem planı çerçevesinde ilk uygulamayı Bandırma ilçemizde başlatmış olduk. Birazdan da Erdek'in Aşağıyapıcı mevkiine geçip temizlik faaliyetlerimizi vidanjörlerle devam ettireceğiz. İlimiz bu konu da daha erken pozisyon alan, tedbirleri gözden geçiren konuyu inceleyen, değerlendiren bir pozisyonda bulundu. Her şeyden önce Büyükşehir Belediyemiz, Onyedi Eylül Üniversitemiz bünyesinde bulunan Denizcilik Bilimleri Fakültemiz, ilgili belediyemiz ve valiliğimiz bu konuda bilimsel yaklaşımlarda göstererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza da 31 Mayıs itibariyle ilk başvurumuzu yapmıştık, bu konunun incelenmesi kapsamında ve sayın bakanımız başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan değerlendirme ve istişare toplantısı sonucunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, 22 maddelik Marmara denizin adeta bir kurtarma operasyonu çerçevesinde ele alındığı korunarak, temizlenerek gelecek nesillere tertemiz bırakılacağı bir yeni sürece girdik. Bu sürecin biz de ilimizde takipçisi olacağız" dedi.

Sözlerine devam eden Şıldak, "Gerek yerel yönetimiz, gerek devletimiz ve hükümetimizin oluşturacağı desteklerle arıtma tesislerimizin yenilenmesi, ileri arıtma tekniklerinin kullanılması, denetimlerin artırılması organize sanayi bölgelerinde, Marmara'yı besleyen akarsuların çok daha yakından takip edilmesi deniz kirliliği yaratan bütün unsurların kontrollü şekilde izlenmesi için 7/24 görev başında olacağız. Marmara denizi bizim için çok önemli Balıkçılık faaliyetleri de dahil, gizli ağların biliyorsunuz eylem planı içinde bunların çok kısa bir sürede kaldırılması da söz konusu da olacak. Takiplerimiz denetimlerimiz, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Belediyelerimiz bütün kurum ve kuruluşlarımız, sahil güvenliğimiz bütün çalışmalara destek verecek. Yapacağımız koordinasyonla Marmara Denizi içerisinde çok kısa süre içerisinde bu gidişatın duracağını ve deniziminiz de eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bugünkü etkinliğimiz de çok coşkulu ve geniş katılımlı oldu. Ben bütün destek veren kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz iki haftadır temizlik faaliyetlerine başlamıştı. Araç gerek ve donanımla bu destekleri devam ettirecek. İnşallah bakanlığımızın da yoğun desteğiyle bu çalışmaları daha da geliştireceğiz.ö diye konuştu.

Gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Vali Şıldak, Ege denizi ve sanayi kuruluşlarının sıkı denetimi konusunda şunları söyledi:

"Biz günlük takip ediyoruz Ege denizimizde şu an hiçbir müsilaj emaresi yok. Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan ben sürekli rapor alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu da ifade etmek isterim; Bizim sahil bandında 99 noktada deniz suyu kirlilik ölçümlerimiz var. Bu ölçümlerde de bu yıl dahil mikrobiyolojik açıdan kirlilik ve sağlığa zararlı unsur içermemektedir. Denizlerimizde turizm açısında, girilme ve faydalanma açısında insana sağlığına risk oluşturacak hiçbir husus yoktur. Gönen ve Bandırma OSB'ler olsun müstakil olarak sanayi faaliyeti yürüten işletmeler olsun. En yoğun noktalardan biri Bandırma ilçemiz. Bu konudaki atık denetimleri, sulara ve toprağa karışımı konusunda zaten denetimlerimiz aksaksız devam ediyor. Bundan sonra çok daha sık periyotlarla, yoğun denetimlerle biz alanda olacağız.ö

"MARMARA DENİZİNİ KESİNLİKLE ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Bandırma'da derin deniz deşarjını ileri biyolojik arıtmaya dönüştürdüklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, çalışmaların devam ettiğine işaret etti. 22 Maddelik eylem planı konusunda da konuşan Başkan Yılmaz, "Başlamak bir işin yüzde 50'sini bitirmektir. Yüzeysel temizlikle ilgili de Onyedi Eylül Üniversitemiz ile işbirliği içinde gerek karadan vidanjörlerle, gerek deniz içinde müdahalelerle, gerek balıkçılarımızın desteğiyle bunu ilk yapan illerden biriyiz. Zaten hazırlıklarımızı yapıp biz hemen başlamıştık. Denizin altında olan şeylerin daha aza inmesi için hem bilimsel çalışmaların yapılması lazım hem de var olan koşulların değişmesi lazım. Bununla ilgili de sevindirici haberler geliyor. Karadeniz'den akımın başladığı yönünde haberler geliyor. Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, tüm siyasi partilerin temsilci olan belediye başkanlarının duruşu çok net Marmara Denizini kesinlikle eski haline dönüştüreceğiz. ifadelerini kullandı.

Bandırma'da yapılan çalışmalar Erdek'te devam etti. Erdek'in Aşağıyapıcı Mahallesi sahilinde bulunan müsilajlar vidanjörlerle çekildi.

BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Marmara Denizi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI - Son Dakika


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