Balıkesir'de 2 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 2 bin litre etil alkol ele geçirildi

25.08.2022 11:00

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Merkezinde yapılan çalışma neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 palet halinde 165 koli içinde toplam 2 bin litre etil alkol, 260 adet alkol yapımında kullanılan Anason ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 2 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 2 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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