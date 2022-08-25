Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Merkezinde yapılan çalışma neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 palet halinde 165 koli içinde toplam 2 bin litre etil alkol, 260 adet alkol yapımında kullanılan Anason ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de 2 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.