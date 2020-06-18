BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek - Son Dakika

BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecekBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı.

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı. Artemisia Annua fidelerinin, adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Bitki gelişiminin ardından ekstraksiyon yöntemiyle ekstreler hazırlanıp, kullanıma sunulacak. Artemisia Annua, koronavirüsün en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde çalışmalar devam ederken, halk arasında 'Peygamber Süpürgesi' olarak bilinen Artemisia Annua bitkisi, antiviral etkileriyle gündeme geliyor. Birçok virüse karşı etkili olan bitkinin Kaz Dağları'nda adapte edilmesi için çalışmalara başlandı. Sağlık, turizm ve tarım bölümleri de bulunan proje ile kırsal mahallelerde ekonominin canlandırılması hedeflenirken, sağlık turizmi ile de bölgeye hareket sağlanması hedefleniyor.

'EKSTRELERİ HAZIRLANIP, HALKIMIZA SUNULACAK'

Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Etken madde yüzdesi istenilen standartla geliştirilmiş tohumlar, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma merkezine getirtilerek, fideleri oluşturulmuş olan Artemisia Annua fideleri adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikilmiştir. Yapılan araştırmalarda, Artemisia Annua, Kovid-19'un en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerin vazgeçilmez Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı. Bitki gelişimini tamamladıktan sonra ekstraksiyon yöntemiyle ekstreleri hazırlanıp, halkımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.

'ADAPTASYON ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ'

Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen, 'Artemisia Annua' dediğimiz sıtmada kullanılan, daha önce de çeşitli virüsler üzerinde çalışma yapılmış olan bir bitki. Biz bunları şu an Kaz Dağları Bilim Köyü'nde dikerek, adaptasyon çalışmasına başlıyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bitkilerin etken maddelerine bakarak, ilaç çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olsun" diye konuştu.

'YÖRE HALKINA EK GELİR'

Artemisia Annua'nın antiviral etkilerine dikkat çeken eczacı Filiz Özler ise, "Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'nde, Artemisia Annua isimli bitkinin Kaz Dağları'ndaki adaptasyon çalışmasını başlattık. Bu bitkinin antiviral aktivitesi çok yüksek. Yani virüsler üzerinde çok etkili. Bundan elde edilen ekstrenin sağlıkta çok büyük etkileri olacağını düşünmekteyim. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu bitkinin tarımıyla yöre halkına da gelir sağlanmış olacak. Umarım çalışmalar yararlı olur" dedi.

'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ'

Projenin turizm kısmında çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Doğa Fidan da, bölgedeki tıbbi bitki üretiminin artırılmasıyla, Kaz Dağları'ndaki sağlık turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kaz Dağları'nın dünyada sayılı ekosistemler arasında bulunduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Deniz turizminin yanında burada en önemli nokta Kaz Dağları'na hiçbir zarar verilmeden turizme kazandırabilmek. Ülkemizde yeni gelişmekte olan ekoturizm ve sağlık turizmine bu çalışmanın büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projede gönüllü olarak yer alıyorum. Amacımız hem bilime hem de yöre halkına ve ilerleyen günlerde de virüsten kurtulmamızın ardından turizme katkı sağlamak."

BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

Koronavirüs, Kaz Dağları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek - Son Dakika

Son Dakika

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Tokat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi Tokat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi         
17:07
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:05:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]