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Balıkesir kültürü tanıtıldı

31 dakika önce

İstanbul'da 4 gün boyunca gerçekleştirilen yerli yabancı yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin ziyaret ettiği Etnospor Kültür Festivali'nde Balıkesir'in kültürü tanıtıldı.

Balıkesir kültürü tanıtıldı, System.String[]

İstanbul'da 4 gün boyunca gerçekleştirilen yerli yabancı yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin ziyaret ettiği Etnospor Kültür Festivali'nde Balıkesir'in kültürü tanıtıldı.


Geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali sona erdi. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla 4 gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de kendisine ayrılan çadırda şehrin kültürünü tanıttı.


Festivalin ilgi odağı


Dört gün boyunca, içerisinde Balıkesir'e özgü; kıyafetler, halı, kilim, günlük eşyalar, kolonyaları, zeytini, zeytinyağı, höşmerimi ve alanında dünyanın en iyisi seçilen "50 Peynirli Şehir Balıkesir" adlı kitabın tanıtımının yapıldığı çadır, festivalin ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerin akınına uğrayan çadıra 4 gün boyunca protokol üyelerinin de ilgisi büyük oldu. Balıkesir tanıtım çadırını ziyaret eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Balıkesir höşmeriminin tadına bakarak çok beğendiklerini ifade etti.


1 milyon 200 bin ziyaretçi


Birçok basın kuruluşunun canlı yayınlarını gerçekleştirdiği Balıkesir tanıtım çadırında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı da canlı yayında "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı ve diğer yöresel ürünler hakkında bilgi verdi. Dört gün boyunca yaklaşık 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalde, Balıkesirli; Atlı Okçular, Barana ve Bengi ekipleri de gösteri sundu. Festival; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın katıldığı törenle sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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