Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Balıkesir İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme önem verdiklerini belirterek, "Kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü bizim her zaman önceliğimiz oldu. Balıkesir de Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde depremin yaşandığı, hissedildiği bir bölgemiz. Bu konuda belediyelerimizin önceliğinin de deprem dönüşümü olması gerektiğini bugün toplantımızda tekrar vurguladık." dedi.

Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde şehre 30 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Yeni yatırımları da şehre kazandırmayı sürdürdüklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü bizim her zaman önceliğimiz oldu. Balıkesir de Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde depremin yaşandığı, hissedildiği bir bölgemiz. Bu konuda belediyelerimizin önceliğinin de deprem dönüşümü olması gerektiğini bugün toplantımızda tekrar vurguladık. Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Master Planı çerçevesinde de şehrimizde dönüşmesi gereken alanları, vatandaşlarımızın rızasıyla hızlı, yerinde gönüllü prensipleriyle dönüştürecek adımları atacağımızı da burada ifade etmek isterim. Dönüşmesi gereken konutlarla ilgili

Türkiye'de bir hedef koyduk ve Balıkesir'de de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 609 binada 5 bin 683 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık ve bu bağımsız bölümlerden de 5 bin 100'ünün yıkımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda yaptığımız projelerde hem kira yardımı hem taşınma yardımı desteklerimiz oldu. Balıkesir'imiz için önemli olduğunu düşündüğümüz birçok projesine, birçok alanına tespitler yapmak suretiyle kentsel dönüşüm projelerini başlatacağımızı da bugün ilan etmek isterim. TOKİ kanalıyla bugüne kadar 7 bin 400 konutun yapımını bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik."

Balıkesir'de 2023 yılına kadar 15 bin konutun yapımının bitirileceğini dile getiren Kurum, "Bugüne kadar 78 ilde 50 milyon metrekarelik alanda 42 millet bahçemizi tamamladık. Bu kapsamda Balıkesir'imizde de 1,5 milyon metrekare büyüklüğünde 7 tane millet bahçesi yapıyoruz. Bugün o millet bahçelerinden bir tanesi olan Çamlık bölgesinde olan Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası ortaklığında proje tamamlanmış durumda. Şehrin merkezinde herkesin ulaşabileceği, faaliyet gösterebileceği, genciyle çocuğuyla kadınıyla yaşlısıyla vakit geçirebileceği bir alan olarak tamamlandı." dedi.

"Zağanos Paşa Camimizin silüetine zarar verecek bina yükseklikleriyle ilgili bir projeyi gerçekleştireceğiz"

Bakan Kurum, şehrin merkezinde birçok kamu binasını da kapsayan önemli bir dönüşüm projesi gerçekleştirmek için karar aldıklarını, tarihi kent merkezindeki projeyi başlattıklarını açıkladı.

Dönüşümle beraber şehre önemli bir meydan kazandıracaklarını belirten Kurum, Akıncılar Mahallesi'nde vatandaşların rızası alınarak 50 bin metrekarelik bir alanı dönüştüreceklerini ifade etti.

Kurum, ayrıca 200 bin metrekareyi bulan toplam proje alanında yer alan tarihi yapıların restore edilerek, kültürel varlıklar olarak kullanılacağını, bisiklet yolları ve ticari alanların da projeye dahil olduğunu söyledi.

Zağanos Paşa Camisi çevresinin düzenlenmesi projesini önemsediklerini kaydeden Kurum, "Cami etrafındaki meydanlaştırmayı arttıracak. Vatandaşların yöresel ürünlerinin pazarlarının kurulduğu, yapıldığı, 17 bin metrekarelik alandaki tüm binaların cepheleri, tabelaları, kaldırımları, aydınlatmalarının yenileneceği, Zağanos Paşa Camimizin silüetine zarar verecek bina yükseklikleriyle ilgili vatandaşlarımızın kamulaştırma bedellerinin büyükşehir üzerinden Bakanlığımızın desteğiyle ödeneceği bir projeyi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 10 milyon lirası hibe, 10 milyon lirası kredi desteği olmak üzere büyükşehir belediyemizle bu projeyi başlatıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1,5 milyon metrekare arazi kamulaştırılacak

Bakan Kurum, kentsel dönüşüme önem verdiklerini belirterek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bu konuda her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kuş Cenneti ile ilgili de çalışma başlatacaklarını ifade eden Kurum, şu bilgileri verdi:

"Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1,5 milyon metrekare arazi, bu arazilerin mülkiyetleri şahıs mülkiyetinde, büyükşehir belediyemiz vatandaşlarımıza bedelini ödemek karşılığında hazineyle takasını gerçekleştireceğiz ve bu alanı 'kesin korunacak alan' ilan ederek, buradaki Kuş Cenneti Milli Parkı'mızı hazine mülkiyetinde yüzyıllarca korunacak ve gelecek nesillerimize, çocuklarımıza aktaracağımız bir doğal alanı korumuş olacağız. Bisiklet yolu projemizi çok önemsiyoruz, 50 kilometre bisiklet yolu yapacağız. Bu kapsamda 10 milyon liralık projenin 5 milyon lirasını Bakanlık olarak hibe, kalan kısmını da büyükşehir belediyemize destek vereceğiz.

Sahillerimizde vatandaşımızın daha geniş alanda kullanabileceği projeler var. Ayvalık'ta gerekse Edremit'te vatandaşlarımızın sahil kullanımını engelleyen binaların kamulaştırılması dahil, buradaki düzenlemeler, yine buradaki sosyal ihtiyaçları büyükşehir belediyemizle birlikte bir proje gerçekleştireceğiz. Ayvalık bu noktada tarihi ve kültürel değerlerin yüksek olduğu bir şehir. Şehrin silüetine zarar verecek binaların kaldırılması, bu alandaki yürüyüş ve bisiklet yollarını yapacak ve hem Ayvalık'ta hem de Edremit'te gerçekleştiriyor olacağız."

Kurum'a açıklaması sırasında Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de eşlik etti.