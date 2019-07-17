Son Dakika Haberleri: Balıkesir-Kütahya arasında ilk elektrikli tren çalıştı
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Balıkesir-Kütahya arasında ilk elektrikli tren çalıştı

6 saat önce

Balıkesir-Kütahya arasında ilk elektrikli tren seferi yapıldı.

Balıkesir-Kütahya arasında ilk elektrikli tren çalıştı, System.String[]
Balıkesir- Kütahya arasında ilk elektrikli tren seferi yapıldı.

Eskişehir-Balıkesir demiryolu hattında çalışmalar tamamlandı. Kütahya-Balıkesir arası demiryolunun tümünün elektrikli hale getirilmesi ve otomatik sinyalizasyon projesi olarak yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bu çalışmalar sırasında Balıkesir-Eskişehir arasına 6 adet trafo merkezi montaj edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışmaların bitmesi ile birlikte ilk elektrikli tren seferini Kütahya Tren Garı'ndan kalkan Posta trenine, 68024 seri nolu elektrikli lokomotif takılarak sefere başladı. Gardan saat 16.30'da kalkan ilk elektrik lokomotifli posta treni saat 02.49'da Balıkesir Tren Garı'na geldi. Posta treni buradan sabah saat 07.15'de kalkarak saat 12.32'de Kütahya Tren Garı'na geri dönecek. - BALIKESİR
Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:46 Kaynak: İHA
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