Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı - Son Dakika
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Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı

11.06.2022 13:22
Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler mahallesinden çıkan yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Yaşanan korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son Dakika! Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı: 6 ölü, 15 yaralı

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Son Dakika! Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı: 6 ölü, 15 yaralı

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı: 6 ölü, 15 yaralı
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı - Son Dakika
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