Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı

12.06.2022 00:58
Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tankerin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Balıkesir- Kütahya yolunda bir minibüs ile tankerin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Valilikten açıklama

Balıkesir Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kepsut- Dursunbey karayolunda meydana gelen kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hastanelere nakilleri tamamlanmıştır. Olay yerinde bütün birimlerimizle gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

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