Balıkesir Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

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