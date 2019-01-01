Balıkesir-Kütahya Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor
33 dakika önce
Balıkesir-Kütahya yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanırken, yolda kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti.
Balıkesir- Kütahya
yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanırken, yolda kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti.
Gün boyu etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini gösterirken, hava sıcaklığının düşmesi sonrası yollarda da buzlanmalar meydana geldi. Balıkesir-Kütahya yolunun Dursunbey
çevre yolu bölgesinde araçlar kar yağışı sebebi ile güçlükle ilerlerken, polis ekipleri kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Öte yandan Dursunbey çevre yolunda yolun ortasında kalan ve buzlanma sebebi ile hareket edemeyen asit tırı, Dursunbey Belediyesi ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden kepçe yardımı ile çıkarıldı. Dursunbey'e Bağlı Kavacık Mahallesi bölgesinde 3 mahalle yolunun kapandığı bildirilirken, Balıkesir-Dursunbey yolunun Karagöz rampası bölgesinde de onlarca aracın yolda kaldığı bildirildi. Ekiplerin yol açma ve yol küreme çalışmaları aralıksız sürüyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:14 Kaynak: İHA
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