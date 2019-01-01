Balıkesir-Kütahya Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor
34 dakika önce
Balıkesir-Kütahya yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor Yolda kalan TIR kurtarıldıBALIKESİR - Dursunbey-Balıkesir yolunda yoğun kar yağışı sebebi ile ulaşım güçlükle sağlanırken, yolda kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koşuyor.
Balıkesir- Kütahya
yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Yolda kalan TIR kurtarıldı
BALIKESİR - Dursunbey-Balıkesir yolunda yoğun kar yağışı sebebi ile ulaşım güçlükle sağlanırken, yolda kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koşuyor.
Bugün gün boyu etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini gösterirken, hava sıcaklığının düşmesi sonrası yollarda da buzlanmalar meydana geldi. Balıkesir-Kütahya yolunun Dursunbey çevre yolu bölgesinde araçlar kar yağışı sebebi ile güçlükle ilerlerken, polis ekipleri kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Öte yandan Dursunbey Çevre yolunda yolun ortasında kalan ve buzlanma sebebi ile hareket edemeyen asit tırı, Dursunbey Belediyesi ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden kepçe yardımı ile çıkarıldı. Dursunbey'e Bağlı Kavacık mahallesi bölgesinde 3 mahalle yolunun kapandığı bildirilirken, Balıkesir-Dursunbey yolunun Karagöz rampası bölgesinde de onlarca aracın yolda kaldığı bildirildi. Ekiplerin yol açma ve yol küreme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:16 Kaynak: İHA
Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
Marketteki Poşetlere Para Vermek İstemeyen Müşteriler, Aldıkları Ürünleri Ellerinde Taşıdı
Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu