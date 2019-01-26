Son Dakika Haberleri: Balıkesir Kuyumcu, Tabancalı ve Kar Maskeli Soyguncuyu Sopayla Kovaladı

Balıkesir Kuyumcu, Tabancalı ve Kar Maskeli Soyguncuyu Sopayla Kovaladı

25 dakika önce

Kuyumcu, tabancalı ve kar maskeli soyguncuyu sopayla kovaladıFatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuyumcu Hüseyin Yusuf Bayrak, dükkanını soymak isteyen tabancalı ve kar maskeli şüpheliyi sopayla kovaladı.

Kuyumcu, tabancalı ve kar maskeli soyguncuyu sopayla kovaladı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuyumcu Hüseyin Yusuf Bayrak, dükkanını soymak isteyen tabancalı ve kar maskeli şüpheliyi sopayla kovaladı. Kaçarken ateş eden şüphelinin silahından çıkan mermilerden biri, seyyar arabasıyla mısır satan Yılmaz Demirsıkan'ın (60) bacağına isabet etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Edremit ilçesi Kuyumcular Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcuya giren kar maskeli şüpheli, elindeki silahı iş yeri sahibi Hüseyin Yusuf Bayrak'a doğrultarak, altınları vermesini istedi. Tezgahın altına eğilerek buradaki sopayı alan Bayrak, şüpheliye doğru hamle yaptı. Korkarak iş yerinden çıkan şüpheliyi, çevredekiler yakalayıp, etkisiz hale getirmek istedi. Panikle kaçan şüpheli, geriye doğru ateş etti. Şüphelinin rastgele açtığı ateşte, mermilerden biri sokakta seyyar arabayla mısır satan Yılmaz Demirsıkan'ın sağ bacağına isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan Demirsıkan olay yerine çağrılan ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

'SOPAYLA KOŞTURDUK'

Soygun girişimi sırasında kuyumcunun yakınında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini belirten Mürsel Demirci, "Kar maskeli soyguncuyu dükkandan çıkarken görünce biz de koşturduk. Peşinden koşmamız üzerine ateş açtı. Mermi Yılmaz amcaya geldi" dedi.

'KIL YAPI KURTULDUM'

Kuyumcuya yaklaşık 60 metre uzaklıkta başka bir iş yerinin önünde duran esnaf Kadir Şahin ise mermilerden son anda kurtulduğunu belirterek, "Mermi sesini duyunca olay yerine doğru baktım. 'Çın' diye bir metal levhaya çarpıp, elyaf poşetine girdi. Kıl payı kurtuldum" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı, kar maskeli şüphelinin kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

FOTOĞRAFLI

DHA-Güvenlik - Türkiye-Balıkesir/ Edremit - Fatih Emrah ERDOĞAN

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:24 Kaynak: DHA

Balıkesir, Kar, Güncel
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