Balıkesir Lisesi Vakfı Başkanlığına Korhan Yakut seçildi - Son Dakika

Balıkesir Lisesi Vakfının çevrim içi yapılan yönetim kurulu toplantısında başkanlığa Korhan Yakut seçildi.

Balıkesir Lisesinin gelişmesini ve mensuplarıyla mezunları arasında toplumsal dayanışmayı sağlayarak daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak üzere 1994 yılında kurulan vakfın başkanlığını yürüten Abdi Kahyaoğlu, geçen ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Çevrim içi gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Balıkesir Lisesi Vakfı başkanlığına Korhan Yakut getirildi.

Yönetim kurulunda ise Oktay Ertunç, Faruk Kılıç, Şöhret Ölker, Nilgün Başgu, Nilgün Karataş ve Sebahattin Arslan yer aldı.

Toplantıda ayrıca, yarım kalan projeler görüşülerek, Balıkesir Liseliler Derneği ile yürütülen çalışmaların devam ettirilmesi kararı alındı.