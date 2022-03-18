Balıkesir Lisesinin şehit izcileri temsili uğurlama töreniyle anıldı - Son Dakika
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Balıkesir Lisesinin şehit izcileri temsili uğurlama töreniyle anıldı

18.03.2022 13:16
Balıkesir Lisesinin şehit izcileri temsili uğurlama töreniyle anıldı

Balıkesir'de öğrencilerinin tamamı Çanakkale Savaşları'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen lisenin şehit izcileri, temsili uğurlama töreniyle anıldı.

Balıkesir'de öğrencilerinin tamamı Çanakkale Savaşları'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen lisenin şehit izcileri, temsili uğurlama töreniyle anıldı.

Balıkesir Lisesinden cepheye giden ve 94'ü şehit olan 100 öğrenci anısına düzenlenen Keşşaf Birliği Uğurlama Töreni, okulun tarihi binasında saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Öğrenciler, 107 yıl önce olduğu gibi enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayrakları ile törene katıldı.

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek, törende yaptığı konuşmada, genç liselilerin muhteşem zafere canlarını vererek katıldığını söyledi.

Balıbek, "Bugün bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cepheye gidip de dönemeyen kınalı kuzularımızı, şehit olan vatan evlatlarımızı ayrı ayrı yad ederek bizlere bugünleri armağan etmek için canını feda etmişlere en içten dualarımızı yolluyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından hareket eden grup, eskiden Askerlik Şubesi olarak kullanılan dernek binasında sülüslerini aldı. Tarihi Zağnos Paşa Meydanı'nda ellerine kına yakılan keşşaf bölüğü öğrencileri, davul zurna eşliğinde oynayarak Anafartalar ve Kızılay caddelerini geçip Valilik önüne ulaştı.

Gar binası önünde, askere giden keşşaflardan biri, Türk bayrağını öperek Vali Yardımcısı Mustafa Çek'e teslim etti. Temsili Albay Nihat Dedeoğlu'nun elini öpen keşşaflar, trene binerek askere uğurlandı.

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Esin Balıbek, Çanakkale, Balıkesir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Lisesinin şehit izcileri temsili uğurlama töreniyle anıldı - Son Dakika


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