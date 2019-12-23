Balıkesir lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı - Son Dakika
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Balıkesir lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı

6 saat önce

Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdıBalıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, Zeytinli Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi.

Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, Zeytinli Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi. Bir teknenin batış anı ise kameralara yansıdı.

Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltırken, yerini zaman zaman şiddetlenen sağanağa bıraktı. Gece süren fırtınadan ise en fazla balıkçı tekneleri etkilendi. Gece lodostan etkilenen bir balıkçı teknesinin batış anı ise sabah saatlerin DHA tarafından görüntülendi. Balıkesir valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin Salı sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Balıkesir lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı

Balıkesir, Zeytinli, Edremit, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
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