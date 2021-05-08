BALIKESİR MANYAS'TA PAZAR YERLERİNDEKİ ÜRÜNLER KISA SÜREDE TÜKETİLDİ - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kurulan pazar yerinde denetimler artılırken, tezgahlar kısa sürede boşaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' uygulamasında, 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olunması kararı alındı. Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde bulunulan tespitler sonucu alınan bu karar sonrası, Manyas ilçesinde vatandaşlar da soluğu pazar yerlerinde aldı.

Tezgahlardaki ürünler, erken saatlerde tükenirken pazar yerlerindeki denetimler de artırıldı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, sürekli olarak İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile birlikte pazar içerisinde denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşlar yoğunluk yaşanmaması için pazar alanına girişlere kurulan barikatlardan sırasıyla içeriye alındı. Kaymakam Yıldız, vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve sabırdan dolayı teşekkür etti.

Bankamatikler önünde bayram ikramiyeleri ve tarımsal desteklerini almak isteyenlerin de yoğunluk oluşturdukları gözlendi.