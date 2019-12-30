Balıkesir marmara adası'na elektrik kesintisi - Son Dakika

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Balıkesir marmara adası'na elektrik kesintisi
6 saat önce
BALIKESİR MARMARA ADASI'NA ELEKTRİK KESİNTİSİ (Zarar gören kabloların yerine kullanılacak kablolar)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
BALIKESİR MARMARA ADASI'NA ELEKTRİK KESİNTİSİ (Zarar gören kabloların yerine kullanılacak kablolar)
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