Balıkesir Marmara Adası'nda Yük Gemisi Karaya Oturdu, 6 Kişi Kurtarıldı
14 dakika önce
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle yan yatarak karaya oturdu.
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle yan yatarak karaya oturdu. Mahsur kalan 6 kişilik mürettebat ekipler tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında Yusuf Celal isimli mıcır yüklü gemi fırtına sebebiyle sürüklendi. Karaya oturan gemi yan yattı. Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gemideki 6 kişilik mürettebat, kurtarılırken yaralanan 1 kişi 112 ekipleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:15 Kaynak: DHA
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