Son Dakika › Güncel › Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5 - Son Dakika
Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5
6 saat önce
BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5 (Ada karşısında Erdek'te ekiplerin çalışması)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5 (Ada karşısında Erdek'te ekiplerin çalışması)
Son Dakika Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu