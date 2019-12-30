Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5 - Son Dakika

Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5

6 saat önce

BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5 (Ada karşısında Erdek'te ekiplerin çalışması)

BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5 (Ada karşısında Erdek'te ekiplerin çalışması)

Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-5

Marmara, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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