Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6 - Son Dakika

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Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6
6 saat önce
BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6 (ERDEK TARAFI)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6 (ERDEK TARAFI)
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