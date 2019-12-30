Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6 - Son Dakika

Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6

6 saat önce

BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6 (ERDEK TARAFI)

BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6 (ERDEK TARAFI)

Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6

Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu
10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü - Son Dakika
18:21 Libya tezkeresi Meclis'te - Son Dakika
18:20 Emniyetten yılbaşı tedbirleri açıklaması - Son Dakika
18:20 Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
18:20 Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu - Son Dakika
17:43 Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Son Dakika
17:42 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:23:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]