Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7 - Son Dakika

Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7

6 saat önce

BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7 (UEDAŞ ekiplerinden bazıları Marmara adasına sevkedildi)

BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7 (UEDAŞ ekiplerinden bazıları Marmara adasına sevkedildi)

Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7

Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
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