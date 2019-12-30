Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7 - Son Dakika

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Balıkesir marmara adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7
6 saat önce
BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7 (UEDAŞ ekiplerinden bazıları Marmara adasına sevkedildi)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
BALIKESİR Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi sürüyor-7 (UEDAŞ ekiplerinden bazıları Marmara adasına sevkedildi)
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