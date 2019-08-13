BALIKESİR Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu - İŞTE YANGININ BAŞLADIĞI ÖNE...
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BALIKESİR Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu - İŞTE YANGININ BAŞLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN O EVDE.
BALIKESİR Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu - İŞTE YANGININ BAŞLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN O EVDE Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:32 Kaynak: DHA
Irkçı Alman, Berlin'de iki kadına Türkçe konuştukları için saldırdı Liverpool, Süper Kupa mücadelesi için İstanbul'da Gri kategoride 300'er bin TL ödülle aranan iki terörist öldürüldü Rus uçakları, Savunma Bakanı'nın uçağına yaklaşmaya çalışan NATO jetini uzaklaştırdı