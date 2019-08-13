Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu - İŞTE YANGININ BAŞLADIĞI ÖNE...
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BALIKESİR Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu - İŞTE YANGININ BAŞLADIĞI ÖNE...

1 saat önce

BALIKESİR Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu - İŞTE YANGININ BAŞLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN O EVDE.

BALIKESİR Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu - İŞTE YANGININ BAŞLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN O EVDE
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:32 Kaynak: DHA
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