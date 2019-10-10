Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezinde trafik nefes alacak
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezinde trafik nefes alacak

Balıkesir merkezinde trafik nefes alacak

1 saat önce

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin kesişim noktaları Vasıf Çınar Caddesi'nde, yaklaşık bir kilometrelik çift taraflı şerit genişletme ve yağmur suyu drenaj hattı çalışması başlatıldı.

Balıkesir merkezinde trafik nefes alacak, System.String[]

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin kesişim noktaları Vasıf Çınar Caddesi'nde, yaklaşık bir kilometrelik çift taraflı şerit genişletme ve yağmur suyu drenaj hattı çalışması başlatıldı. Çalışma sayesinde trafiğin pik yaptığı saatlerde yoğunluk azalacak.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Balıkesir'in ana arterlerinden biri olan Vasıf Çınar Caddesi üzerinde çift taraflı şerit genişletme çalışması başlattı. Şehir merkezinin yükünü çeken iki şeritli Vasıf Çınar Caddesi, yapılan çalışmayla üç gidiş üç geliş olarak toplam altı şeride çıkarılıyor. Çalışma; Valilik Kavşağı'ndan başlayarak, tren garından Çay Deresi'ne kadar uzanacak. Bursa- İzmir istikameti üzerindeki yolda ise toplu taşıma merkezinden Valilik Kavşağı'na kadar üçüncü şerit açılacak. Aynı zamanda da yağmur suyu drenaj hattı da genişletilerek üçüncü şeride çekilecek.


Drenaj hattı genişletilecek


7 gün içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın sonunda sabah ve akşam mesai giriş çıkışlarında doluluk yaşanan yolun rahatlatılması planlanıyor. Kış döneminde şiddetli yağmur sonrası oluşan yağmur sularının da drenaj hattı sayesinde baskınlara yol açmadan tahliye edilmesi sağlanacak. - BALIKESİR

Altıeylül, Balıkesir, Karesi, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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