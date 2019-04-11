Son Dakika Haberleri: Balıkesir Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 10 Tutuklama

Balıkesir Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 10 Tutuklama

11 dakika önce

BALIKESİR merkezli 10 ilde 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 16 kişiden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 10 Tutuklama, System.String[]
BALIKESİR merkezli 10 ilde 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 16 kişiden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir, Manisa, Sakarya, Zonguldak, Denizli, Bilecik, Bursa, Kütahya, Burdur ve İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 16 şüpheliyi yakalamak için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Meslekten ihraç edilmiş 1'i 3'üncü sınıf emniyet müdürü, 2'si polis memuru, 1'i doktor, 1'i avukat, 5'i emniyetin mahrem yapı sorumlusu, 4'ü örgüte müzahir kurum personeli, 1'i öğretmen ve 1'i ilçe sorumlusu olmak üzere toplam 16 FETÖ şüphelisi saklandıklarını örgüt evlerinde  yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 10'u bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:22 Kaynak: DHA
Balıkesir, Güncel
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