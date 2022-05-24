Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

24.05.2022 14:43
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ içinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve belgeler bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, zanlılardan 8'i yakalandı.

Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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