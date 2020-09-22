Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede - Son Dakika

Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede, System.String[]

Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010-2014 döneminde polis okulu öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Balıkesir, İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de 11 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlılar yakalanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Mahrem, POMEM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede - Son Dakika

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